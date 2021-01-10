Президент Белоруссии Александра Лукашенко объявил о реформе власти в стране только для того, чтобы сымитировать бурную деятельность, аналогично работает глава украинского государства Владимир Зеленский, рассказал политолог Богдан Безпалько в интервью «Украина.ру»

Вячеслав Шарапов: Лукашенко будет тянуть с реформами, растягивая во времени всё, что можно растянуть © Facebook, Вячеслав Шарапов

Статус этого органа неясен, непонятно, на каком юридическом основании будут претворяться в жизнь решения этого собрания, добавил эксперт.

«Так что цель Лукашенко понятна и очевидна, а инструментарий не совсем понятен. Отчасти это напоминает референдум Зеленского, который он проводил вместе с местными выборами. Привлечь внимание, повысить лояльность, сымитировать бурную деятельность, но не более того», — констатировал Безпалько.

По его словам, совершенно очевидно, что даже если бы на Всебелорусское собрание приехало 100 тысяч человек, что физически невозможно, они не могут представлять всех граждан Белоруссии.

Интервью Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру.