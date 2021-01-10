Он отметил, что Лукашенко собирается организовывать Всебелорусское народное собрание исключительно как имитацию транзита власти.
Статус этого органа неясен, непонятно, на каком юридическом основании будут претворяться в жизнь решения этого собрания, добавил эксперт.
«Так что цель Лукашенко понятна и очевидна, а инструментарий не совсем понятен. Отчасти это напоминает референдум Зеленского, который он проводил вместе с местными выборами. Привлечь внимание, повысить лояльность, сымитировать бурную деятельность, но не более того», — констатировал Безпалько.
По его словам, совершенно очевидно, что даже если бы на Всебелорусское собрание приехало 100 тысяч человек, что физически невозможно, они не могут представлять всех граждан Белоруссии.
Интервью Безпалько можно прочитать на сайте Украина.ру.