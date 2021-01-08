В январе цены на газ в стране уже обновили рекорд: сейчас поставщики предлагают населению газ за 6,99-10,7 гривен за кубический метр. В октябре-ноябре 2020 года эта цена варьировалась в рамках 6-6,5 гривен. Премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Минэнерго и Антимонопольному комитету проверить обоснованность цен на газ.
«Если нынешние цены сохранятся и цены на европейских хабах снижаться не будут, то в феврале поставщики будут вынуждены еще повысить цены на газ для населения», — сказал президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец.
Поставщики объясняют, что не могут регулировать цену, так как не имеют возможности закупать большие объемы газа наперед ввиду ограниченных средств и вынуждены закупать по факту. За растущей ценой на газ, напоминают эксперты, потянутся и тарифы на тепло и горячую воду.