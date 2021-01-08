Если цены на газ в Европе будут расти нынешними темпами, то на Украине в феврале поставщики газа для населения будут вынуждены повышать цены на него больше, чем в январе. Об этом со ссылкой на экспертов и участников рынка, сообщает 112.ua 8 января

Украинская скуковыжималка. Гробовых дел мастера культуры © bykvu.com Денис Шмыгаль дал поручение Минэнерго и Антимонопольному комитету проверить обоснованность цен на газ.

«Если нынешние цены сохранятся и цены на европейских хабах снижаться не будут, то в феврале поставщики будут вынуждены еще повысить цены на газ для населения», — сказал президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовец.

Поставщики объясняют, что не могут регулировать цену, так как не имеют возможности закупать большие объемы газа наперед ввиду ограниченных средств и вынуждены закупать по факту. За растущей ценой на газ, напоминают эксперты, потянутся и тарифы на тепло и горячую воду.