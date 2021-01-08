Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер заявили, что предложили вице-президенту Майку Пенсу отстранить президента Дональда Трампа от должности «за подстрекательство к бунту». Сообщает агентство «РИА Новости» 8 января

«Мы позвонили вице-президенту Пенсу, чтобы призвать его воспользоваться 25-й поправкой (к Конституции США — ред.), которая позволила бы отстранить президента за подстрекательство к бунту и из-за опасности, которую он представляет. Опасные и подрывные действия президента делают необходимым его немедленное отрешение от должности», — говорится в совместном заявлении Пелоси и Шумера.

Смерть полицейского и новые отставки: что происходит в США © РИА Новости Дональд Трамп заявил, что он разгневан учиненным насилием и кошмаром, и участники беспорядков в Вашингтоне должны «заплатить» за нарушение закона.

Трамп уточнил, что сейчас он сосредоточился на передаче Белого дома Джо Байдену: его администрация должна прийти к власти 20 января. К слову, это заявление Трамп сделал в Twitter. Лидер США получил доступ к сети после многочасовой блокировки.

Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт Трампа на 12 часов и пригрозила постоянной блокировкой, если он не удалит три твита, где президент обратился к протестующим с заявлением, что выборы у него «украли». Спорные публикации лидер страны удалил.

В среду, 6 января, сторонники действующего президента США Дональда Трампа вскоре после митинга, где он выступал, ворвались в Капитолий США. Беспорядки на несколько часов задержали утверждение в конгрессе победы Джо Байдена на президентских выборах в США. Его сторонники призвали объявить Трампу импичмент за разжигание беспорядков.