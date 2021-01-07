Белорусский политолог Алексей Дзермант отметил, что в обоих государствах не все признали результаты президентских выборов, но причины и формы протестов имеют разную природу

По словам эксперта, сравнения и параллели между событиями в двух странах напрашиваются сами собой: и в США, и в Белоруссии состоялись президентские выборы, итогами которых часть общества выразила недовольство — но на этом какие-то параллели заканчиваются.

«Причины конфликта в США гораздо глубже и имеют другую природу, чем в Белоруссии. В США появился Трамп, он выражал мнение определённой, значительной, части американцев, преимущественного белого, достаточно консервативного населения, которому не нравилась политика демократов, их ценности, продвижение определённой идеологии, которая шла вразрез с традиционными ценностями религиозных общин. Это вызывало конфронтацию. Элиты в общем-то перемололи эту волну и самого Трампа, уже видно, что он по сути сдаётся: объявил, что будет передавать власть Байдену», — заявил в комментарии РИА Новости белорусский политолог Алексей Дзермант. Байден победил на выборах президента США, прошедших по украинскому сценарию © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во время заседания по утверждению результатов президентских выборов 6 января в здание Конгресса ворвались сторонники действующего главы государства Дональда Трампа. Они пытались помешать законодателям официально объявить демократа Джо Байдена 46-м президентом США. Властям Вашингтона пришлось объявить комендантский час в городе и призвать на помощь Национальную гвардию. Силовикам удалось освободить здание от захватчиков и зачистить прилегающую территорию, после чего конгрессмены возобновили прерванное заседание и поставили точку в президентских выборах — присягу 20 января будет приносить Байден. Трамп по-прежнему отказывается признать своё поражение — хотя, как пишет газета Politico, в частных беседах не отрицает проигрыш — но заверил, что спокойно передаст полномочия.

«В Белоруссии имела место попытка цветной революции, организованной частью националистов, частью некоммерческих организаций, воспитанных Западом, и частью выросшей при Лукашенко буржуазии. Лукашенко устоял, потому что у него остаётся серьёзная опора в обществе и собственная решительность: он никуда не убежал, вертикаль и силовики остались ему верны», — отметил Дзермант.

После победы на президентских выборах в Белоруссии бессменного главы государства Александра Лукашенко с результатом более 80% голосов в августе начались акции протестов оппозиции, часть лидеров которой эмигрировала за границу, в том числе занявшая на выборах второе место Светлана Тихановская. Однако совершить государственный переворот и сменить власть в стране митингующим не удалось.