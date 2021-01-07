Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его команда управленцев не заинтересованы в том, чтобы терять контроль управления над страной. Об этом директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант рассказал в интервью изданию Украина.ру

Россия-Белоруссия: что мешает создать реальное Союзное государство © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Тем более что нынешние элиты майдан не допустили и в какой-то степени победили. Пусть и не до конца, но не допустили госпереворота и цветной революции. Они ощущают себя победителями и непонятно, почему они должны взять и отдать кому-то дяде власть и управление», — сказал эксперт.

Тем не менее в белорусском обществе созрел запрос на модернизацию политической системы.

«Но это не означает, что эти изменения будут проходить по сценарию либеральной парламентской демократии, что приведет нас, скорее, к молдавскому или украинскому сценарию с покупкой и перекупкой депутатов, партий, вечной чехарде в парламенте. Это не белорусский вариант», — считает Алексей Дзермант.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.