«Андрей Билецкий, уже будучи народным депутатом, подал официальный запрос на то, чтобы полку «Азов» было поручено охранять так называемые стратегические объекты. Это был список из 30 предприятий, все они принадлежали Ахметову. Цена вопроса — 600 000 долларов ежемесячно. Здесь однозначно есть политическая составляющая», — пояснил Однороженко.
Кроме того, он пояснил, что олигарх, платя такие деньги, рассчитывал получить не только банальные охранные услуги, а нечто гораздо большее, а именно, силовую поддержку «Азова».
Журналисты Telegram-канала Украина.ру уверены, что земляки Ахметова по достоинству оценят такое «сотрудничество» бывшего «Хозяина Донбасса».