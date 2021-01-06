Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов платил батальону «Азов» за охрану своих предприятий 600 000 долларов в месяц. Об этом в прямом эфире канала КРТ рассказал один из основателей неонацистского батальона «Азов» Олег Однороженко, передает Telegram-канал Украина.ру

«Андрей Билецкий, уже будучи народным депутатом, подал официальный запрос на то, чтобы полку «Азов» было поручено охранять так называемые стратегические объекты. Это был список из 30 предприятий, все они принадлежали Ахметову. Цена вопроса — 600 000 долларов ежемесячно. Здесь однозначно есть политическая составляющая», — пояснил Однороженко.

Псы войны. Что нам делать с нацистской Украиной? © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Журналисты Telegram-канала Украина.ру уверены, что земляки Ахметова по достоинству оценят такое «сотрудничество» бывшего «Хозяина Донбасса».