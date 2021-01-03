Украинка с бюстом-великаном показала, на какие «булки» надо мазать икру
Украинка с бюстом-великаном показала, на какие «булки» надо мазать икру
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
На снимке она позирует в море в шапке Санта-Клауса и красном купальнике. Видно, что выдающаяся грудь украинки обгорела на солнце.

«Желаю много солнечных дней, здоровья и хороших людей рядом! Пусть 2021 год принесет вам только приятные моменты жизни!», — написала она.