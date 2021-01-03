Украинка Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди 13 размера, на днях опубликовала в своем Instagram праздничную фотографию
На снимке она позирует в море в шапке Санта-Клауса и красном купальнике. Видно, что выдающаяся грудь украинки обгорела на солнце.
«Желаю много солнечных дней, здоровья и хороших людей рядом! Пусть 2021 год принесет вам только приятные моменты жизни!», — написала она.
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