Украинка Мила Кузнецова, известная как обладательница самой большой в стране натуральной груди 13 размера, на днях опубликовала в своем Instagram праздничную фотографию

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