«В нарушение первого пункта дополнительных мер в зоне разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое зафиксированы новые позиции 92-й бригады ВСУ длиной 130 метров», — сообщил представитель НМ ЛНР.
Эта информация подтверждается Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, добавил он.
«Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК», — подчеркнул представитель пресс-службы.
Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала девять украинских силовиков на оставленных ими ранее позициях в районе участка отвода сил у Золотого.