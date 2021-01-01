Народная милиция Луганской народной республики зафиксировала новые позиции украинских силовиков в зоне участка разведения сил и средств у частично подконтрольного Киеву населенного пункта Золотое в Донбассе, сообщили в пресс-службе ведомства 1 января

«В нарушение первого пункта дополнительных мер в зоне разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое зафиксированы новые позиции 92-й бригады ВСУ длиной 130 метров», — сообщил представитель НМ ЛНР.

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«Факты нарушений в оперативном порядке доведены до представителей украинской стороны в СЦКК», — подчеркнул представитель пресс-службы.

Ранее Народная милиция ЛНР зафиксировала девять украинских силовиков на оставленных ими ранее позициях в районе участка отвода сил у Золотого.