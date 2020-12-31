Якимив ответила на остановку нецензурной бранью, такими же жестами и даже угрозами в адрес полицейских. Примечательно, что девушка пообещала пожаловаться на правоохранителей уже покойному мэру Харькова Геннадию Кернесу.
«Я тебе устрою такую жизнь, что ты ох**ешь! Пошел на х*й, бл**ь! Ты петух галимый, ты понял или нет? Ты петух!» — обратилась блогер к правоохранителю, а позже просто закрылась в машине.
Полицейские заявили, что это не первое подобное нарушение Якимив, пьяной за рулем ее ловили уже дважды, попадала блогер и в ДТП. Пока, по счастливой случайности, без жертв.
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