Из-за того что западные экспортеры вакцины воспринимают Украину как рынок сбыта и запрещают ей покупать более выгодную российскую вакцину, Украину ожидает очередной локдаун. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

ВОЗ не поддержала локдаун на Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Так, по мнению политолога, совершенно очевидно, что вариант с локализацией производства российской вакцины на территории Украины наиболее выгоден для страны. Он напомнил, что «Спутник V» стоит дешевле и более прост в распространении, нежели западные аналоги, что важно для такой небогатой страны, как Украина.

«Так что, в общем, большая беда будет на Украине. Я думаю, что у нас выправится, нигде уже не будет локдаунов, в Белоруссии не будет, а у них будет», — заявил Баширов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.