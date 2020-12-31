«Для тех людей, которые рассматривают ситуацию с пандемией с точки зрения рынка сбыта, это (Украина. — Ред.) территория, рынок сбыта. Никто не смотрит на субъектность, никто не размышляет с той точки зрения, нужно это Украине или нет», — отметил он.
Так, по мнению политолога, совершенно очевидно, что вариант с локализацией производства российской вакцины на территории Украины наиболее выгоден для страны. Он напомнил, что «Спутник V» стоит дешевле и более прост в распространении, нежели западные аналоги, что важно для такой небогатой страны, как Украина.
«Так что, в общем, большая беда будет на Украине. Я думаю, что у нас выправится, нигде уже не будет локдаунов, в Белоруссии не будет, а у них будет», — заявил Баширов.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.