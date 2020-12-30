«Как бы привлекательно ни выглядело оливье с холодцом, шубой и пончиками, они тоже опасны. Универсальный совет в данном случае — меньше жрать и не полагаться на силу таблеток [от переедания]», — написала Супрун.
Также она посоветовала максимально сократить алкоголь, желательно вообще его не употреблять, но если похмелье все-таки наступило, то лучше не надеяться на активированный уголь, а употребить овощной бульон, кашу или салат из помидоров и огурцов c сыром.
Напомнила экс-чиновница украинцам и о безопасности за рулем и мерах предосторожности от коронавируса, который на праздники никуда не денется.
Проиллюстрировала свой пост об обжорстве и алкоголизме нации Супрун фотографией президента Владимира Зеленского. Кадр при этом выбрала из прошлого политика, где нынешний лидер страны, еще будучи комиком, «играл» на рояле без рук.
Родилась Ульяна Супрун в Детройте (США), обучалась в Колледже медицины человека при Университете штата Мичиган (США). На Украину переехала в 2013 году, была в Киеве на Майдане.
Позднее в должности и.о министра гражданка США провела бесчеловечную реформу здравоохранения в стране, фактически оставив украинцев без бесплатной медицины, за что получила от народа прозвище «Доктор смерть».
Будучи в должности Супрун призывала защищать ЛГБТ так же, как ее бабушка защищала пособников нацистов во времена Великой Отечественной.
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