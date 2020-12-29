Бывшая исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун повздорила с таксистом, не желавшим приоткрыть окно в машине. Она рассказала об этом в Facebook 28 декабря

Супрун сообщила, что ей с супругом пришлось выйти из машины по требованию водителя и вызвать другое такси.

«Как думаете, какая причина? Мы нахамили водителю? Мы неадекватно вели себя? Мы попросили открыть окно на 2 сантиметра? К сожалению, правильным является последний вариант», — пояснила она.

«Мочи Манту». Как Ульяна Супрун обиделась на журналиста Андрея Манчука © Facebook, Андрей Манчук

В данном случае водитель отказался открывать окно, заявив, что не хочет заболеть из-за сквозняка, и попросил их покинуть его машину.

«Это говорит о том, как много людей верят в мифы, которые отбирают их здоровье», — продолжила Супрун и перешла к обвинениям врачей в советах дышать над картошкой и выписывании «фуфломицинов».

Ранее она призвала украинцев «декоммунизировать» аптечки.