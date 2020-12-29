Супрун сообщила, что ей с супругом пришлось выйти из машины по требованию водителя и вызвать другое такси.
«Как думаете, какая причина? Мы нахамили водителю? Мы неадекватно вели себя? Мы попросили открыть окно на 2 сантиметра? К сожалению, правильным является последний вариант», — пояснила она.
Супрун рассказала, что боится передачи COVID-19 в закрытом непроветриваемом помещении и поэтому всегда просит водителей такси приоткрывать окно. Она описала компьютерную модель, согласно которой наивысший шанс заразиться — именно при длительном контакте без проветривания.
В данном случае водитель отказался открывать окно, заявив, что не хочет заболеть из-за сквозняка, и попросил их покинуть его машину.
«Это говорит о том, как много людей верят в мифы, которые отбирают их здоровье», — продолжила Супрун и перешла к обвинениям врачей в советах дышать над картошкой и выписывании «фуфломицинов».
Ранее она призвала украинцев «декоммунизировать» аптечки.