Коронавирус-мутант из Британии добрался до Украины
Коронавирус-мутант из Британии добрался до Украины
© REUTERS, Gleb Garanich
«В больницах не хватает кислорода. В одном из медицинских фондов не осталось аппаратов для неинвазивных исследований», — написала она.

Батт-Роден добавила, что число пациентов в госпиталях достигло максимума.

По словам врача, массово заболевают и сами медики — они еще не получили вакцину. Из-за этого службе приходится звать на работу студентов медвузов.

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что новый штамм может быть на 70% более заразным. Сейчас новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах помимо Великобритании.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Сантьяго Мас-Кома уже отмечал, что новая мутация коронавируса может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19.

 