В Великобритании из-за роста числа заболевших коронавирусом на фоне появления нового штамма сложилась критическая ситуация. Об этом на днях сообщила врач-реаниматолог Национальной службы здравоохранения страны, президент Ассоциации врачей Саманта Батт-Роден в своем Twitter

Коронавирус-мутант из Британии добрался до Украины © REUTERS, Gleb Garanich

Батт-Роден добавила, что число пациентов в госпиталях достигло максимума.

По словам врача, массово заболевают и сами медики — они еще не получили вакцину. Из-за этого службе приходится звать на работу студентов медвузов.

Hello, I run a network for over 46K doctors. Things are really bad on the frontline and NHS doctors need help getting the word out. If you support the NHS would you tweet this to your followers so I can help get out what is happening on the ground? @TheDA_UK 🙏🏻 — Dr Samantha Batt-Rawden (@sbattrawden) December 28, 2020

Опасную мутацию коронавируса впервые обнаружили в Великобритании в сентябре, но активно она начала распространяться в декабре. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявлял, что новый штамм может быть на 70% более заразным. Сейчас новый тип коронавируса обнаружен не менее чем в 17 странах помимо Великобритании.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), профессор Сантьяго Мас-Кома уже отмечал, что новая мутация коронавируса может спровоцировать третью волну пандемии COVID-19.