«Турция — член НАТО, фактически на стороне Азербайджана воевал один из членов НАТО. Это влияет на все постсоветское пространство, это не просто локальное событие. Я бы эту войну назвал бы уже не постсоветской, а постпостсоветской. Это новый тип войны. Были задействованы в плане техники и планирования совершенно другие методики войны. Это новая ситуация», — подчеркнул эксперт.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.