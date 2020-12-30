Карабахский конфликт стал первой войной среди всех постсоветских войн, в которой на территории стратегических интересов России член НАТО (Турция) не только принимал прямое участие, но и победил. Об этом директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян сказал в интервью изданию Украина.ру

В НКР оценили вероятность новой войны в Нагорном Карабахе © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.