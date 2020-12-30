Главная цель лжи украинских майданщиков о Крыме - чтобы другие регионы Украины не повторили опыт полуострова по воссоединению с Россией. Об этом крымский журналист, главный редактор издания «ПолитНавигатор» Сергей Степанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Журналистку НТВ не пустили в Украину под предлогом посещения Крыма © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Татьяна Черновол в эфире телеканала «НАШ» предложила сравнить, как хорошо жил Крым при Украине и как якобы плохо живет теперь — в нужде и без свобод.

«Заявления о Крыме украинских майданщиков обсуждать бессмысленно. Эти люди в лучшем случае в последний раз были на полуострове ранней весной 2014 года. А сегодня тиражируют вранье, адресованное внутренней аудитории. Главная цель — чтобы другие регионы Украины не повторили опыт Крыма по воссоединению с Россией», — заявил Степанов.

Он напомнил, что до 2014 года в Крыму материалы о захвате киевскими чиновниками побережья на ЮБК оборачивались настойчивыми звонками из СБУ, а после репортажа об охране экс-президента Виктора Януковича, не пускавшей верующих в храм на Херсонесе на Пасху, у журналистов горели машины.

Редактор также подчеркнул, что в Крыму не убивали журналистов, как это произошло с Олесем Бузиной в Киеве, и не бросали их за решетку, как поступили с Василием Муравицким.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.