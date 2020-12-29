Вероятно, с новогодним обращением на украинском канале «Прямой», как и в прошлом году, выступит экс-президент, глава партии «Евросолидарность» Петр Порошенко. Об этом 28 декабря сообщило издание «Страна.ua»

Журналисты обратили внимание, что, согласно анонсу телеканала «Прямой», в новогоднюю ночь зрителей ждет «выступление президента», но не указана его фамилия. «31 декабря в 23:50 выступление президента. Телеканал "Прямой"», — гласит афиша. Зеленский превратился в Порошенко — украинский экс-депутат © пресс-служба президента Украины Петр Порошенко, который является владельцем канала, судя по информации в СМИ. Ранее, в ночь на 1 января 2020 года, телеканал «Прямой» вызвал переполох, вначале показав выступление Порошенко в окружении «порохоботов» и лишь затем официальное обращение президента Украины Владимира Зеленского. Принадлежащий Порошенко, по данным СМИ, «Пятый канал» поступил таким же образом.