Журналисты обратили внимание, что, согласно анонсу телеканала «Прямой», в новогоднюю ночь зрителей ждет «выступление президента», но не указана его фамилия.

«31 декабря в 23:50 выступление президента. Телеканал "Прямой"», — гласит афиша.

Зеленский превратился в Порошенко — украинский экс-депутат
Зеленский превратился в Порошенко — украинский экс-депутат
© пресс-служба президента Украины
В издании предположили, что, вероятно, как и в прошлом году, на «Прямом» к аудитории обратится бывший президент Украины Петр Порошенко, который является владельцем канала, судя по информации в СМИ.

Ранее, в ночь на 1 января 2020 года, телеканал «Прямой» вызвал переполох, вначале показав выступление Порошенко в окружении «порохоботов» и лишь затем официальное обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Принадлежащий Порошенко, по данным СМИ, «Пятый канал» поступил таким же образом.