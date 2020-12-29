Журналисты обратили внимание, что, согласно анонсу телеканала «Прямой», в новогоднюю ночь зрителей ждет «выступление президента», но не указана его фамилия.
«31 декабря в 23:50 выступление президента. Телеканал "Прямой"», — гласит афиша.
В издании предположили, что, вероятно, как и в прошлом году, на «Прямом» к аудитории обратится бывший президент Украины Петр Порошенко, который является владельцем канала, судя по информации в СМИ.
Ранее, в ночь на 1 января 2020 года, телеканал «Прямой» вызвал переполох, вначале показав выступление Порошенко в окружении «порохоботов» и лишь затем официальное обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Принадлежащий Порошенко, по данным СМИ, «Пятый канал» поступил таким же образом.