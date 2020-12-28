Поп-король Филипп Киркоров отреагировал на слухи о своей скорой женитьбе, которые попали в СМИ благодаря интервью певицы Алены Кравец. Что именно ответил артист о своей «свадьбе», на днях написало издание «Правда.ру»

Киркоров пришел на могилу Гурченко и сделал Баскову предложение © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Подогрел слух визит исполнителя к известному модельеру Анике Керимовой, которая славится свадебными платьями, да и Кравец уверяла, что ее информация не выдумка, а давно известный на Рублевке факт.

«Я понятия не имею, кто такая Кравец и о чем вообще идет речь. Глупость какая-то очередная!» — раздраженно отреагировал Киркоров.

К слову, Кравец в своем интервью уточняла, что она и сама бы не прочь выйти замуж за поп-короля, но, к сожалению, состоит в браке, который, кроме как «отработкой кармы», назвать нельзя.

Ранее мы писали: Кравец заявила, что Киркоров решил жениться и рассекретить избранницу.