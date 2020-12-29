Закарпатский апелляционный суд арестовал имущество, изъятое при обыске у лидера Партии венгров Украины Василия Брензовича. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба суда

Партия венгров Украины решилась на демарш © segodnya.ua

В начале декабря сотрудники украинских спецслужб провели обыски у Брензовича, а также в офисе организации и партии ПВУ в Ужгороде, офисе благотворительного фонда «Эгана Эде» и здании венгерского института в Береговом. В спецслужбе такие действия объяснили возможным вмешательством фонда в политическую ситуацию на Украине.

Помимо обысков, Служба безопасности Украины 12 декабря возбудила уголовное дело из-за исполнения венгерского гимна депутатами объединенной территориальной общины в Закарпатской области.

После этого МИД Венгрии решил вызвать украинского посла в Будапеште, а ПВУ в знак протеста покинула в полном составе первое после местных выборов пленарное заседание Закарпатского областного совета.

На выборах в Закарпатский областной совет, которые состоялись на Украине в октябре, ПВУ набрала 11,6% голосов, пропустив вперед местную партию «Родное Закарпатье», а также «Слугу народа» и «Батькивщину». Всего в областной совет прошло восемь партий.