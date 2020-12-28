В первых двух сезонах картины главную роль сыграла другая российская актриса Катерина Ковальчук, но контракт с ней разорван. Девушка заявила, что скорее всего причиной стало ее недопонимание с продюсерами картины.
Искать новую актрису на роль героини, которую зрители ассоциируют с Ковальчук, для руководства ленты оказалось очень непросто.
«Кастинг длился долго, мы искали везде где могли, в первоначальный список попало 400 имен. Потом мы сузили круг до 150. И когда мы увидели пробы Сони Присс, с первых минут поняли: "Вот она, наша новая Катя"!» — сказала представитель сериала Тала Пристаецкая.
Планируется, что съемки третьего сезона сериала продлятся до весны, премьера запланирована на 2021 год в эфире телеканала «СТБ».
Украинская костюмированная телевизионная драма «Крепостная» впервые вышла на экраны в феврале 2019 года. Продюсеры обещают снять еще два новых сезона, всего 48 дополнительных серий.
Действие ленты происходит в 1856 году в провинциальном городе Нежине Черниговской губернии, где живет крепостная Катерина Вербицкая, которой владеет помещик Петр Червинский. На пути к свободе и любви девушке придется пройти множество испытаний.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что София Ротару удивила выступлением на шоу «Квартала-95».