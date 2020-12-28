В украинской костюмированной телевизионной драме «Крепостная» сыграет российская актриса, петербурженка Соня Присс. Ее продюсеры сериала выбрали из 400 претендентов на роль Кати Вербицкой. Об этом сообщила газета «КП в Украине» 28 декабря

В первых двух сезонах картины главную роль сыграла другая российская актриса Катерина Ковальчук, но контракт с ней разорван. Девушка заявила, что скорее всего причиной стало ее недопонимание с продюсерами картины.

Украинская певица призвала украинцев навести порядок дома © commons.wikimedia.org, Albin Olsson

«Кастинг длился долго, мы искали везде где могли, в первоначальный список попало 400 имен. Потом мы сузили круг до 150. И когда мы увидели пробы Сони Присс, с первых минут поняли: "Вот она, наша новая Катя"!» — сказала представитель сериала Тала Пристаецкая.

Планируется, что съемки третьего сезона сериала продлятся до весны, премьера запланирована на 2021 год в эфире телеканала «СТБ».

Украинская костюмированная телевизионная драма «Крепостная» впервые вышла на экраны в феврале 2019 года. Продюсеры обещают снять еще два новых сезона, всего 48 дополнительных серий.

Действие ленты происходит в 1856 году в провинциальном городе Нежине Черниговской губернии, где живет крепостная Катерина Вербицкая, которой владеет помещик Петр Червинский. На пути к свободе и любви девушке придется пройти множество испытаний.

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