Заслуженная артистка Украины София Ротару спела в программе «Вечерний квартал». Запись выступления разместили в фан-аккаунте певицы 23 декабря

Выступление Софии Ротару в новогоднем концерте «Квартала» состоялось 22 декабря.

Отмечается, что ее появление стало сюрпризом для зрителей.

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Ранее, в 2018 году, Ротару отказалась от участия в «Песне года», но с 2019-го возобновила выступления в России. За это певица подвергалась критике на родине.

В начале декабря 2020 года она участвовала в фестивале «Песня года» в Москве.

Помимо Ротару, из украинских артистов на московском фестивале выступили дуэт Artik & Asti, Ани Лорак, Таисия Повалий.