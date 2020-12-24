Выступление Софии Ротару в новогоднем концерте «Квартала» состоялось 22 декабря.

Отмечается, что ее появление стало сюрпризом для зрителей.

Риелтор из Ялты объяснил, почему крымский отель Ротару обречен
Риелтор из Ялты объяснил, почему крымский отель Ротару обречен
© Бутик-отель Вилла София
Певица вышла на сцену в роскошном алом платье, под аплодисменты аудитории. Она исполнила песню «Музыка моей любви».

Ранее, в 2018 году, Ротару отказалась от участия в «Песне года», но с 2019-го возобновила выступления в России. За это певица подвергалась критике на родине.

В начале декабря 2020 года она участвовала в фестивале «Песня года» в Москве.

Помимо Ротару, из украинских артистов на московском фестивале выступили дуэт Artik & Asti, Ани Лорак, Таисия Повалий.