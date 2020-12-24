Выступление Софии Ротару в новогоднем концерте «Квартала» состоялось 22 декабря.
Отмечается, что ее появление стало сюрпризом для зрителей.
Певица вышла на сцену в роскошном алом платье, под аплодисменты аудитории. Она исполнила песню «Музыка моей любви».
Ранее, в 2018 году, Ротару отказалась от участия в «Песне года», но с 2019-го возобновила выступления в России. За это певица подвергалась критике на родине.
В начале декабря 2020 года она участвовала в фестивале «Песня года» в Москве.
Помимо Ротару, из украинских артистов на московском фестивале выступили дуэт Artik & Asti, Ани Лорак, Таисия Повалий.