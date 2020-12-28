«Пока что нет новостей о том, что вирус становится более или менее летальным, что он вызывает более жесткое или облегченное заболевание. Его поведение относительно течения заболевания пока что не изменилось. Но его контагиозность (заразность. — Ред.) меняется», — пояснил он.
По словами Комиссаренко, на Украине распространен штамм коронавируса, который не такой и контагиозный, как вирусы в других странах на западе Европы. После стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации на Украине из-за коронавируса в стране несколько недель подряд фиксировали уменьшение новых случаев.
Однако 24 декабря после стремительного падения, которое связывают с эффективностью карантина выходного дня, заболеваемость снова резко выросла до 11 тысяч человек в сутки. 28 декабря зафиксировали рекордно низкие с 6 октября показатели заболеваемости.
Кабинет министров на прошлой неделе ввёл жесткий карантин, который будет действовать на Украине с 8 по 24 января. При этом с 31 декабря на 1 января ресторанам и кафе разрешена работа до 7 утра.
Вакцинация от коронавируса на Украине еще не началась, но уже разработан план иммунизации населения. Первые партии вакцины в стране ожидают в начале 2021 года, а первые прививки от COVID украинцы могут получить в феврале.