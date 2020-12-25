Певица Алена Кравец заявила журналистам, что поп-король Филипп Киркоров намерен связать себя узами брака с биологической матерью своих детей Мартина и Аллы-Виктории. Об этом артистка рассказала изданию «Собеседник» 24 декабря

«Филипп долгое время ее (биологическую мать детей. — Ред.) скрывал, а теперь решил рассекретить. Мне сказали, что Филипп свяжет себя узами Гименея уже в самое ближайшее время», — отметила Кравец.

«Бессердечная и жадная»: Алибасов унизил Федосееву-Шукшину на разводе © РИА Новости, Александр Гальперин | Перейти в фотобанк Катя Гусева, но она ему «не ровня». А вот сама Кравец — «ровня», но она состоит в браке, который кроме как «отработкой кармы» назвать нельзя.

Повод для сплетен дал и сам Киркоров, недавно он посетил модельера Анику Керимову, которая рассказала, что работает над концертными костюмами звезды. Вот только поклонники в это не поверили, так как Керимова знаменита именно роскошными свадебными платьями.

Кравец заявила, что информация о скорой свадьбе Киркорова не ее личная выдумка, эту тему «обсуждает вся Рублевка», вот только на какой именно из суррогатных матерей тогда вознамерился женится певец, непонятно, потому что его дети родились с разницей в 7 месяцев, а значит, их не могла родить одна и та же женщина. Возможно, пишут СМИ, речь идет именно о биологической матери.

Ее роль приписывают «старой знакомой» Киркорова — Наталье Ефремовой, которая помогает в воспитании детей, но сам артист это не подтверждает. После развода с певицей Аллой Пугачевой поп-король так и не женился и уже около 15 лет живет без пары.

Читайте также: «А как же Бузеныш?» — Киркоров жарко поцеловал замужнюю Стоцкую.