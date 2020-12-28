Великими украинцами за 30 лет независимости страны можно назвать тех, кто активностью в СМИ повлиял на сознание и мировосприятие ее граждан. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал польский философ Радослав Чарнецки

Украинского политолога Михаила Погребинского и экс-министра юстиции Елену Лукаш при комментировании в СМИ событий в стране объединяет прагматичный взгляд на вещи и способность рационально отстаивать свою позицию, отметил Чарнецки.

Михаил Погребинский: Не приходится ожидать диалога между Зеленским и Путиным © РИА Новости, Михаил Воскресенский

«Погребинский не изображает из себя человека «во всём белом», не имеющего взглядов и политических симпатий, он никогда не пренебрегает своим профессиональным опытом и сотрудничеством с определёнными политическими силами в прошлом», — сказал Чарнецки.

Лукаш: Из средневекового мародерства мы перешли в колониальный сумасшедший дом © Facebook, Елена Лукаш

«Лукаш доказывает, что не все мыслят так, как громкое, агрессивное и замкнутое в себе меньшинство, сосредоточенное только на своих традициях и ценностях. В нынешней украинской ситуации это крайне необходимо», — подчеркнул философ.

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