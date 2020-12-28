Украинского политолога Михаила Погребинского и экс-министра юстиции Елену Лукаш при комментировании в СМИ событий в стране объединяет прагматичный взгляд на вещи и способность рационально отстаивать свою позицию, отметил Чарнецки.
По его словам, участие Погребинского в публичных дебатах — большая ценность, учитывая его опыт и спокойствие при оценке ситуации.
«Погребинский не изображает из себя человека «во всём белом», не имеющего взглядов и политических симпатий, он никогда не пренебрегает своим профессиональным опытом и сотрудничеством с определёнными политическими силами в прошлом», — сказал Чарнецки.
Елена Лукаш сохранила юридический, принципиальный подход к государственным делам и политике, что ценно в «эмоционально нестабильной» стране, где общественное мнение часто резко меняется, добавил он.
«Лукаш доказывает, что не все мыслят так, как громкое, агрессивное и замкнутое в себе меньшинство, сосредоточенное только на своих традициях и ценностях. В нынешней украинской ситуации это крайне необходимо», — подчеркнул философ.
Полностью интервью можно прочитать здесь.