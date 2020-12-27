Прошел еще один год, а политические обещания президента Украины Владимира Зеленского по-прежнему не выполнены - он продолжает играть на поле националистов, ухудшать отношения с РФ и оставаться марионеткой в руках западных государств. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый сказал в интервью изданию Украина.ру

Если Зеленский не решит проблему вакцинации к весне, украинцы сами это сделают — Абзалов © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Гожый также отметил отсутствие продуманной кадровой политики, нерешенные вопросы с тарифами и выплатой пенсий, что свидетельствует о проблемах в экономике.

Кроме того, по его словам, пандемия коронавируса обнаружила абсолютную некомпетентность власти, которая в борьбе с этой угрозой применяет политические и административные меры вместо медицинских.

«Отсюда и полное разочарование людей. Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала недавно результаты исследования, согласно которым 71% украинцев считают, что государство движется не в том направлении… Кроме того, одно из СМИ проводило голосование, и выяснилось, что большинство украинцев считают Зеленского разочарованием года. Вот словом "разочарование" можно и подвести итоги 2020 года для Украины», — сказал адвокат.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.