Ситуация с отсутствием вакцинации и растущим числом умерших от коронавируса на Украине раскрыло глаза населения на то, что президент Украины Владимир Зеленский творит со страной. Об этом экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко сказала в интервью изданию Украина.ру

Андрей Гожый про 2020 год: У Зеленского не болит голова за лохторат © Facebook, Андрей Гожый

Бондаренко отметила, что в этом нет ничего удивительного, так как Зеленский действует не самостоятельно, будучи «тряпичной куклой на руке какого-нибудь Карабаса-Барабаса». По ее словам, это человек, который не принял на своем посту ни одного самостоятельного решения, кроме назначения ряда кадров, которые оказались «смехотворными и унизительными».

«Знаете, у нас сейчас после похорон мэра Харькова господина [Геннадия] Кернеса даже появилась такая цитата: "Хоронили Кернеса, а умер для нас Зеленский". То есть это была последняя капля оценочная людей, которые увидели всю низость, все гадкое нутро господина Зеленского, что он творит со страной и своими согражданами», — заявила экс-депутат.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.