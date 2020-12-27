Андрей Гожый про 2020 год: У Зеленского не болит голова за лохторат
Андрей Гожый про 2020 год: У Зеленского не болит голова за лохторат
© Facebook, Андрей Гожый
Ранее Зеленский признался, что западные вакцины Украина получит нескоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может себе позволить закупить российскую вакцину.

Бондаренко отметила, что в этом нет ничего удивительного, так как Зеленский действует не самостоятельно, будучи «тряпичной куклой на руке какого-нибудь Карабаса-Барабаса». По ее словам, это человек, который не принял на своем посту ни одного самостоятельного решения, кроме назначения ряда кадров, которые оказались «смехотворными и унизительными».

«Знаете, у нас сейчас после похорон мэра Харькова господина [ГеннадияКернеса даже появилась такая цитата: "Хоронили Кернеса, а умер для нас Зеленский". То есть это была последняя капля оценочная людей, которые увидели всю низость, все гадкое нутро господина Зеленского, что он творит со страной и своими согражданами», — заявила экс-депутат.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.