Ранее Зеленский признался, что западные вакцины Украина получит нескоро. При этом он подчеркнул, что, даже несмотря на это, Киев не может себе позволить закупить российскую вакцину.
Бондаренко отметила, что в этом нет ничего удивительного, так как Зеленский действует не самостоятельно, будучи «тряпичной куклой на руке какого-нибудь Карабаса-Барабаса». По ее словам, это человек, который не принял на своем посту ни одного самостоятельного решения, кроме назначения ряда кадров, которые оказались «смехотворными и унизительными».
«Знаете, у нас сейчас после похорон мэра Харькова господина [Геннадия] Кернеса даже появилась такая цитата: "Хоронили Кернеса, а умер для нас Зеленский". То есть это была последняя капля оценочная людей, которые увидели всю низость, все гадкое нутро господина Зеленского, что он творит со страной и своими согражданами», — заявила экс-депутат.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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