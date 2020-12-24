Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года. Экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко отметила, что накрывшая мир пандемия COVID-19 в очередной раз подчеркнула брошенность украинцев своим государством, а также выразила надежду на то, что в будущем ее соотечественники научатся выбирать ответственных руководителей

Итоги 2020 года для Украины: без света в конце туннеля © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Елена Бондаренко рассказала в интервью изданию Украина.ру.

- Елена Анатольевна, какое событие, на ваш взгляд, в 2020 году оказало наибольшее влияние на политическую, экономическую и социальную жизнь Украины?

— Однозначно, конечно, куда ни кинь взгляд, на все повлиял так называемый ковид и все, что с ним было связано. Это поменяло в корне отношения между гражданами и бизнесом, между гражданами и государством в целом. Это поменяло, естественно, такие сферы, как спорт, культура, экономика. Да много что изменилось, можно часами рассказывать как, но могу сказать точно, что больше минусов, чем плюсов.

- Какие были плюсы?

— Плюс, может быть, был в том, что мы стали больше ценить свой дом как свою крепость. Теперь ты понимаешь, что если обстоятельства и далее сложатся так, как в этом году, то тебе придется оборудовать свой дом, и крайне важно, чтобы дома было тепло, уютно и комфортно. Ты научился ценить то живое общение, которого раньше было в избытке, а карантин привел к тому, что нас разъединили.

Теперь ты ценишь свободу передвижения, которую у нас тоже отняли, ограничили. Ты теперь с трепетом относишься к любой возможности поехать и увидеть что-то новое. Появилось много того, за что мы раньше не благодарили жизнь и небо, а теперь ты научился это ценить.

А что касается возможностей в целом для страны и для людей — тут однозначно одни минусы. Я не вижу ничего положительного и позитивного.

- Как в целом, на ваш взгляд, Украина прожила этот год? Могла ли она справиться лучше или хуже?

— Если честно, мне сложно судить в целом по Украине. Я могу сказать, что справляются на отлично сами граждане, потому что они понимают, что они брошены государством на откуп судьбы — государство в этом плане в нашей жизни никак не участвует. И герои, конечно, — это наши медики, которые, несмотря на абсолютно отвратительное, людоедское отношение к ним со стороны нашего государства, оставались все-таки на своем посту.

Не все, надо сказать, потому что тот же министр здравоохранения господин [Максим] Степанов приводит удручающую статистику, говоря о том, что из государственной сферы здравоохранения только с начала года у нас уволились по собственному желанию 34 тысячи медиков. Это огромная потеря для такой страны, как наша, потому что на восполнение этого дефицита компетентных врачебных и медсестринских кадров годы нужны, это так быстро не делается.

Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay - При этом в Украине пока по-прежнему остается нерешенным ключевой на данный момент вопрос вакцинирования. В мире идет война вакцин — какое место в этой борьбе отведено Украине?

— Место исключительно потребительского рынка. То есть драка идет исключительно за то, чтобы какая-то одна из сторон продала побольше, подороже свою вакцину. Особняком стоит, сразу без экивоков, Российская Федерация, которая единственная предложила организовать производство своей вакцины на территории Украины. Это было единственное стоящее предложение и с точки зрения национальной безопасности, и с точки зрения оперативности оказания подобной помощи со стороны другого государства в Украине. То есть это чисто партнерство, чисто братская рука помощи.

Что касается остальных, то они рассматривают Украину исключительно как потребительский рынок и, конечно, нечестными политическими методами пытаются всячески помешать той же Российской Федерации предложить свою вакцину.

- Не может ли украинское руководство поступиться своими принципами и согласиться на сотрудничество с Россией даже хотя бы из экономических соображений, ведь в случае совместного производства вакцины Украина сама могла бы стать ее экспортером?

— Ну, вы же понимаете, что [президент Украины Владимир] Зеленский действует не самостоятельно. Это такая тряпичная кукла на руке какого-нибудь Карабаса-Барабаса. Это человек, который не принял в этой стране ни единственного самостоятельного решения, кроме отдельных кадровых, которые оказались смехотворными и унизительными.

Знаете, у нас сейчас после похорон мэра Харькова господина [Геннадия] Кернеса даже появилась такая цитата: «Хоронили Кернеса, а умер для нас Зеленский». То есть это была последняя капля оценочная людей, которые увидели всю низость, все гадкое нутро господина Зеленского, что он творит со страной и своими согражданами.

- Действительно, за последнюю неделю увеличилось количество новостей об украинских гражданах, которые призывают власти страны закупить российскую вакцину. Тем временем власти ДНР, например, уже отправили заявку на получение «Спутника». Если Москва отправит в Донбасс вакцину, как на это отреагируют украинцы? Не чревато ли это общественными волнениями?

До прививки доживет сильнейший. Вакцин от COVID-19 всем украинцам не хватит © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

- Если врач считает нужным, то да, дает направление от поликлиники на тест и томографию. В Москве еще вроде привозят бесплатные лекарства.

— Вот видите! У вас лекарства привозят бесплатно, у вас тестируют людей бесплатно, а у нас не привозят лекарства бесплатно. И более того, тестируются люди за бешеные деньги самостоятельно. А поскольку есть масса ограничений, в частности по выезду, еще по каким-то моментам, представьте человека, который вынужден чуть ли не каждые три недели тестироваться.

А тесты самые-самые дешевые — что-то в районе $30 (850 гривен, 2200 рублей. — Ред.). Ну вот и представьте себе: да не натестишься на такие деньги! Поэтому, конечно, большая часть заболевшего населения лечится дома, самостоятельно, не надеясь на государство.

- Да уж, год действительно выдался непростым. Если бы вы стали в будущем автором учебника по истории Украины, как бы определили 2020 год в историческом развитии страны?

— Вы знаете, поскольку мы очень сильно обжигаемся на трактовке совсем современной истории, я бы, наверное, за принцип написания исторических учебников взяла следующее: последние 20 лет не обсуждать, не давать никаких оценок, приводить только хронологию. Скорее всего, в нашем учебнике истории было бы: «2020 — Украина, как и весь мир, была поглощена проблемами борьбы с ковидом». Без всякого. Потому что должно пройти какое-то время для того, чтобы мы с вами объективно, адекватно оценили.

У нас сейчас происходит ровно обратное: у нас настолько заполитизированы особенно самые свежие события, что, когда читаешь учебник, понимаешь, что он напрочь пропитан лживым ядом, потому что белое названо черным, а черное названо белым просто потому, что та или иная политическая команда находится у власти и перекраивает историю так, как выгодно ей.

Елена Бондаренко: Четыре главные задачи для Зеленского © Владимир Трефилов - А если отбросить роль автора исторического учебника и говорить от себя: гордитесь ли вы Украиной-2020?

— Я скорблю. Слова «гордитесь» нет в нашем лексиконе.

И хотя у нас такое грустное интервью, я рассчитываю на то, что все-таки у украинцев включится инстинкт самосохранения и мы перестанем наконец быть ментальными, психологическими малышами, и всегда искать виноватого, и тыкать пальцем в другого. Претензии нужно предъявлять к себе, поскольку мы те люди, которые наступают каждый раз на одни и те же грабли: мы выбираем не тех, выбираем людей, у которых нет сердца, совести, а у некоторых нет и мозгов. Вот сейчас мы выбрали именно таких: без сердца, без совести и без мозгов.

- Тогда будем надеяться, что начиная с 2021 года у Украины и украинцев дела будут идти все лучше и лучше из года в год.

— Да, очень хочется зрелости гражданской. С наступающим!

- С наступающим!