В условиях эпидемии коронавируса украинцы оказались брошены своим государством, но справились с этим, особенно врачи. Об этом экс-депутат Верховной Рады Елена Бондаренко сказала в интервью изданию Украина.ру

Медики устроили свою акцию во время «Налогового майдана» в Киеве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В то же время, по словам экс-нардепа, не все выдержали давление: по данным министра здравоохранения Максима Степанова, с начала 2020 года из государственной сферы здравоохранения по собственному желанию уволились 34 тысячи медиков. Бондаренко подчеркнула, что это огромная потеря для такой страны, как Украина, потому что на восполнение этого дефицита компетентных врачебных и медсестринских кадров уйдут годы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.