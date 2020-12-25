«Для (будущего президента США) Джо Байдена постсоветское пространство, особенно западная периферия РФ, представляет большее значение, чем для (действующего американского президента) Дональда Трампа», — сказал эксперт.
По его мнению, в будущем будут наблюдаться «более активные американские действия на этой территории, более существенные взаимодействия с правительствами этих стран, более энергичное использование инструментов мягкой дипломатии, информационной войны».
Кортунов отметил, что, если это произойдет, ресурсов и политической воли для того, чтобы воспользоваться в полной мере возможностями для усиления западного влияния, не наблюдается.
Он также подчеркнул, что сейчас идет окончательное закрепление результатов развала Советского Союза, которое заняло столь длительное время.