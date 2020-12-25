США начнут более активно интересоваться постсоветским пространством, особенно западной периферией России, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Его слова 25 декабря передает РИА Новости

«Для (будущего президента США) Джо Байдена постсоветское пространство, особенно западная периферия РФ, представляет большее значение, чем для (действующего американского президента) Дональда Трампа», — сказал эксперт.

Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis

Кортунов отметил, что, если это произойдет, ресурсов и политической воли для того, чтобы воспользоваться в полной мере возможностями для усиления западного влияния, не наблюдается.

Он также подчеркнул, что сейчас идет окончательное закрепление результатов развала Советского Союза, которое заняло столь длительное время.