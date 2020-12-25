По словам Королевой, в подростковом возрасте ее сын увлекся странными японскими мультиками, через какое-то время артистка стала замечать, что смотрит он их на японском, а в доме начали появляться предметы из Страны восходящего солнца. В итоге парень решил поступить на япониста в Высшую школу экономики.
«Я считаю, что очень важно доверять своим детям и не стоит сильно наседать на них с советами и нравоучениями. Они сами прекрасно знают, что им нужно и как лучше сделать. Поэтому, когда дошло дело до выбора первого средства для бритья, я просто купила сыну линейку средств "Чистая Кожа"», — написала Королева.
Часть подписчиков удивил выбор звездного сына, ведь совсем недавно он хвастался успехами в танцах на пилоне и выпустил первый клип «Бутылка вина». Но большинство пользователей обратило внимание на странную логику повествования Королевой.
«О-па! Японист и средства для бритья, файлы разъехались», «Японист и прыщи? Где связь?», «Капец, какой интересный рекламный пост получился с классическим шизофреническим соскальзыванием (с одной темы на не связанную с ней другую). Очень надеюсь, что это особый прием и тот, кто это писал, не болеет», — заявили подписчики певицы.
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