Певица украинского происхождения Наташа Королева выложила пост о своем сыне Архипе Глушко, в котором рассказала, какую редкую профессию парень выбрал, вопреки ожиданиям. Публикация появилась на странице артистки 24 декабря в Instagram

По словам Королевой, в подростковом возрасте ее сын увлекся странными японскими мультиками, через какое-то время артистка стала замечать, что смотрит он их на японском, а в доме начали появляться предметы из Страны восходящего солнца. В итоге парень решил поступить на япониста в Высшую школу экономики.

«Я считаю, что очень важно доверять своим детям и не стоит сильно наседать на них с советами и нравоучениями. Они сами прекрасно знают, что им нужно и как лучше сделать. Поэтому, когда дошло дело до выбора первого средства для бритья, я просто купила сыну линейку средств "Чистая Кожа"», — написала Королева.

«О-па! Японист и средства для бритья, файлы разъехались», «Японист и прыщи? Где связь?», «Капец, какой интересный рекламный пост получился с классическим шизофреническим соскальзыванием (с одной темы на не связанную с ней другую). Очень надеюсь, что это особый прием и тот, кто это писал, не болеет», — заявили подписчики певицы.

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