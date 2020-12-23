Сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Сергея Глушко (Тарзана) Архип Глушко удивил подписчиков фото со своей девушкой, на котором безымянные пальцы обоих молодых людей украшены обручальными кольцами. Об этом написала газета «Дни.ру» 22 декабря

Некоторые любят погорячее: украинка с бюстом-великаном не дала поклонникам уснуть © Мила Кузнецова/Инстаграм

На днях в Instagram Stories Глушко поздравил ее с 20-летием, а сама девушка опубликовала совместное фото на своей странице. На снимке внимательные подписчики обнаружили интересную деталь: у обоих ребят на безымянных пальцах правых рук надеты обручальные кольца.

«Вы когда успели пожениться?» — спросил один из подписчиков.

Однако ни Мелисса, ни Архип Глушко на этот вопрос пока не ответили. О девушке звездного наследника известно немного: она вместе со своим возлюбленным занимается танцами на пилоне.

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Тарзан в стихах пожаловался на тяжелую долю артиста.