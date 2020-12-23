В этом году Глушко-младший отметил свой 18-й день рождения. Известно, что раньше парень встречался с участницей шоу «Дом-2» Марией Слугиной, но сейчас у молодого человека уже новая любовь — девушка, которая называет себя в соцсетях Мелисса.
На днях в Instagram Stories Глушко поздравил ее с 20-летием, а сама девушка опубликовала совместное фото на своей странице. На снимке внимательные подписчики обнаружили интересную деталь: у обоих ребят на безымянных пальцах правых рук надеты обручальные кольца.
«Вы когда успели пожениться?» — спросил один из подписчиков.
Однако ни Мелисса, ни Архип Глушко на этот вопрос пока не ответили. О девушке звездного наследника известно немного: она вместе со своим возлюбленным занимается танцами на пилоне.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Тарзан в стихах пожаловался на тяжелую долю артиста.