«Все, что происходило на этих выходных — было ради тебя!» — подписал Киркоров пост.
«А потом все удивляются, почему дети на него похожи», «Старая любовь не ржавеет», «Конечно. Она же мама Вашего сына. Он просто Ваша копия», «А как же Бузеныш?» — отреагировали фанаты.
Слухи про роман Стоцкой и Киркорова ходят уже много лет, не прекратились они, даже когда певица вышла замуж. Многие поклонники звезд высказывают мнение, что артистка родила от поп-короля, так как дети очень похожи на Киркорова. Оба исполнителя эту информацию опровергают, заявляя, что они просто друзья.
Стоцкая не раз признавалась, что много лет назад испытывала романтические чувства к своему старшему коллеге, но это давно в прошлом и она счастлива замужем. В браке она уже 10 лет за армянским бизнесменом Сергеем Абгаряном, у пары двое детей.