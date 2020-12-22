Певица Анастасия Стоцкая пришла на мюзикл «Шахматы», чтобы поддержать участвующего в нем своего старого друга поп-короля Филиппа Киркорова. Исполнитель поблагодарил ее страстным поцелуем в губы. Соответствующее фото Киркоров опубликовал в Instagram 21 декабря

«Все, что происходило на этих выходных — было ради тебя!» — подписал Киркоров пост.

«А потом все удивляются, почему дети на него похожи», «Старая любовь не ржавеет», «Конечно. Она же мама Вашего сына. Он просто Ваша копия», «А как же Бузеныш?» — отреагировали фанаты.

Слухи про роман Стоцкой и Киркорова ходят уже много лет, не прекратились они, даже когда певица вышла замуж. Многие поклонники звезд высказывают мнение, что артистка родила от поп-короля, так как дети очень похожи на Киркорова. Оба исполнителя эту информацию опровергают, заявляя, что они просто друзья.