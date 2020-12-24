Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что не причастна к решению о передаче в Службу безопасности дела, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров. Об этом 24 декабря она рассказала в комментарии «Украинской правде»

«На ход расследования любого уголовного производства следует реагировать исключительно через призму законности принятых процессуальных решений. Эмоции и жажда самопиара — не помощники в нашем деле. Согласно закону я взяла отвод в вопросе принятия процессуальных решений в производстве, больше известного как "дело Нацгвардии, или Татарова"», — заявила она.

Венедиктова отметила, что взяла отвод из-за спора о замене группы прокуроров. Процессуальные полномочия в этом деле были возложены на заместителя генпрокурора — Алексея Симоненко. Также она подтвердила, что подписывала апелляционную и кассационную жалобу на определения Печерского и апелляционного судов соответственно, но «коллегия судей кассационного криминального суда в составе ВС оставила решение Печерского суда в силе».

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В ведомстве заявили, что «решение принято в тайне, без консультаций с НАБУ и САП, фактически под покровом ночи: соответствующая отметка в ЕРДР сделана в 23:42». Татаров подозревается в причастности к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является Микитась.

Осенью 2019 года НАБУ и САП сообщили Микитасю о подозрении в организации завладения свыше 81 млн грн (около 180 млн рублей) госсредств при обмене квартир для военных Национальной гвардии. По версии следствия, экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с рядом чиновников, организовал коррупционную схему по завладению недвижимостью Нацгвардии.

Специализированная антикоррупционная прокуратура и НАБУ просят суд избрать меру пресечения для Татарова в виде ареста с возможностью внесения залога.