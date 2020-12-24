По словам Дзерманта, удары, которые пережила Белоруссия, не всякое государство могло бы выдержать, особенно постсоветское.
Как достижение он отметил, что государство показало свою прочность и сохранило управляемость процессами.
«Если говорить о какой-то иной сфере, то стоит выделить пробуждение гражданского общества. Все говорили, что у нас есть только мощная оппозиция, но в Белоруссии пробудился глубинный народ, который не позволил перевернуть страну», — заявил Дзермант.
Кроме того, по словам политолога, в 2020 году активизировались процессы, связанные с белорусско-российской интеграцией, чего тоже раньше не наблюдалось.
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