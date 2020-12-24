Политический кризис и эпидемия негативно повлияли на позицию Белоруссии на внешнеполитической арене и в экономике, но государство устояло. Об этом сказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

По словам Дзерманта, удары, которые пережила Белоруссия, не всякое государство могло бы выдержать, особенно постсоветское.

Дзермант предсказал, что ждет Белоруссию после Лукашенко © Facebook, Алексей Дзермант

«Если говорить о какой-то иной сфере, то стоит выделить пробуждение гражданского общества. Все говорили, что у нас есть только мощная оппозиция, но в Белоруссии пробудился глубинный народ, который не позволил перевернуть страну», — заявил Дзермант.

Кроме того, по словам политолога, в 2020 году активизировались процессы, связанные с белорусско-российской интеграцией, чего тоже раньше не наблюдалось.

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