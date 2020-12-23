Музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что руководство «Дома-2» обратилось к нему с просьбой вести обновленную версию шоу. Слова артиста приводят «Дни.ру» 23 декабря

«Поскольку в государственной политике у нас сейчас делается упор на демографию, нами было принято решение новое шоу делать с участием молодых семей с только что родившимися детьми. Также в проекте будут участвовать беременные женщины, а роды во время съемок будут очень приветствоваться», — заявил он.

Пообещал Барецкий и «много жести» в виде драк мокрыми пеленками, воровство памперсов и бои за туалет. Шоумен уверен в том, что пары будут все время изменять друг другу, так как жизнь на общей территории к этому располагает.

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Станислав Барецкий — музыкант, шоумен, экс-участник группы «Ленинград». Запомнился он поклонникам и своими громкими высказываниями по украинской повестке.

А именно артист обратился к тогда еще действующему президенту Украины Петру Порошенко, обвинив его в империалистических амбициях и предложив «не заниматься ерундой, а заниматься экономикой». При этом шоумен вспомнил, как в 2004 году выступал на корпоративе перед будущим главой украинского государства и даже «бухал» с ним. Позже музыкант заявил, что у него есть компромат на будущего украинского лидера Владимира Зеленского.

Нынешняя ведущая «Дома-2» Ольга Бузова уже намекнула, что без работы не останется и планирует стать соведущей Елены Малышевой на программе «Жить здорово».

Ранее издание Украина.ру сообщило, что в Одессе отменили концерт «Квартала 95» после протеста предпринимателей.