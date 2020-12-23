«Мы победим! Сегодня после нашего пикета под дворцом "Украина", "95 квартал" отменил свой концерт 28 декабря, в Одессе. Нас услышат! Не сдаемся!» — говорится в сообщении группы.
Протест у здания столичного дворца «Украина» прошел мирно под присмотром полиции, пикетирующие провели под стенами ДК свой концерт, причем звучали и песни «Квартала 95». После участники прошли колонной по улице Большой Васильковской, где частично перекрыли движение. В итоге колонная проследовала до Площади независимости, где митинговали другие предприниматели.
Бизнесмены Украины таким образом требуют разрешить ФОПам работать во время локдауна, который планирую ввести власти страны с 8 по 24 января. ФОП — украинская аббревиатура, переводимая как физическое лицо предприниматель.
Также представители «SaveФоп» призывают власти советоваться с ними в решениях, которые касаются предпринимателей.
Ранее издание Украина.ру сообщало, что Елена Зеленская продолжает сотрудничать с «Кварталом 95».