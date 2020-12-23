Участники движения «SaveФОП» заявили, что после их протеста у стен дворца «Украина» в Киеве, где проходил концерт «Квартала 95», студия решила отменить свое выступление в Одессе. Об этом сообщается на странице организации в Facebook 22 декабря

«Мы победим! Сегодня после нашего пикета под дворцом "Украина", "95 квартал" отменил свой концерт 28 декабря, в Одессе. Нас услышат! Не сдаемся!» — говорится в сообщении группы.

Протест у здания столичного дворца «Украина» прошел мирно под присмотром полиции, пикетирующие провели под стенами ДК свой концерт, причем звучали и песни «Квартала 95». После участники прошли колонной по улице Большой Васильковской, где частично перекрыли движение. В итоге колонная проследовала до Площади независимости, где митинговали другие предприниматели.

На Майдане началась новая акция протеста предпринимателей © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также представители «SaveФоп» призывают власти советоваться с ними в решениях, которые касаются предпринимателей.

Ранее издание Украина.ру сообщало, что Елена Зеленская продолжает сотрудничать с «Кварталом 95».