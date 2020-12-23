Во время похорон бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса киевский градоначальник Виталий Кличко, который прибыл на прощание, делал селфи с поклонницей. Об этом 23 декабря сообщила «Думская»

«Ни за что!»: Кличко решил не отказываться от возможности унижать себя © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Также издание обнародовало соответствующие фотографии.

Ранее депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Максим Бужанский заявил, что на похоронах Кернеса запретили участие военных под предлогом, который не помешал с почестями похоронить последнего эсэсовца из дивизии «Галичина». Речь идет об участии военных харьковского гарнизона, которое запретили под предлогом неофициальности церемонии.

Утром 17 декабря стало известно, что скончался Кернес, который болел COVID-19. С болезнью он сражался четыре месяца. За несколько дней до смерти у бывшего градоначальника отказала вторая почка и ему подключили диализ. Функции мэра исполняет секретарь местного совета Игорь Терехов. В среду Кернеса отпели в Свято-Благовещенском кафедральном соборе. Прощание в фойе оперного театра продлили на полчаса.