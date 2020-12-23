Развитие атомной энергетики можно только приветствовать, и это знают все страны и политики. Об этом в комментарии Радио Sputnik рассказал экономист Владислав Гинько

«Зачем им столько?». Эксперт о том, как Лукашенко воспользуется Белорусской АЭС © belaes.by Владислава Гинько, если генерировать все то же самое, что генерирует атомная энергетика, с помощью других видов энергии — сжигания угля, дизельного топлива и прочих, — из-за выброса вредных веществ больше вероятность получения хронических заболеваний.

«А то, что творят политики в Литве, это просто безответственность и эксплуатация тех мифов, которые даже не с точки зрения продвижения "зеленой" повестки, а здесь просто эксплуатируется образ какой-то опасности, которая должна, по идее, отвлечь внимание населения страны от проблем отсутствия стратегии развития экономики Литвы и каких-то других», — утверждает эксперт.

Ранее в Вильнюсе началась массовая выдача бесплатных йодсодержащих препаратов, которыми власти страны намереваются обеспечить миллион жителей республики.

Белорусская АЭС является крупнейшим российско-белорусским экономическим проектом, генподрядчик ее строительства — «Атомстройэкспорт» (входит в «Росатом»). Физический запуск первого энергоблока станции состоялся в августе текущего года. Полностью запустить его в промышленную эксплуатацию готовы в первом квартале 2021 года. Ввод в промышленную эксплуатацию второго энергоблока вероятен в 2022 году.

Вильнюс законодательно признал строящуюся АЭС «угрозой для национальной безопасности» и призвал соседние страны бойкотировать белорусскую энергию.