Врач из Львова Тарас Жиравецкий успокоил украинцев оптимистическим прогнозом дальнейшего развития пандемии коронавируса. Медик уверен, что скоро COVID-19 внезапно исчезнет, как до сих пор это было с различными штаммами гриппа. Об этом он написал на своей Facebook-странице 21 декабря

Комаровский рассказал о лечении COVID-19 путем помещения огурца в задний проход © Евгений Комаровский/Инстаграм

«Надо понять, что этот вирус неожиданно появился и вдруг исчезнет, что мы наблюдали при разном гриппе. Конечно, ученые через несколько лет оценят, что весь мир сделал правильно и вовремя, а что нет. А пока предлагаю всем не паниковать, а спокойно жить нормальной жизнью и наслаждаться тем, что имеем здесь и сейчас», — написал врач в соцсети.

Врач предложил искать во всем хорошее, например подумать о том, что пандемия заставила нас больше внимания обращать на приятные мелочи и больше ценить жизнь. Жиравецкий заявил, что уже совсем скоро мы забудем о COVID-19 как о страшном сне.

Между тем, на сегодняшний день на Украине уже около миллиона подтвержденных случаев COVID-19, из них почти 17 тысяч с летальным исходом.

В мире с момента начала пандемии диагноз коронавирус поставлен уже 77,5 миллионам человек, из них 1 миллион 700 тысяч больных скончалось.

При этом вирус мутирует, новый штамм COVID-19 выявлен уже в нескольких странах, ВОЗ предлагает усилить контроль.