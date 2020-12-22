Митинг, который организовали около 20 оппозиционных армянских партий с требованием отставки премьера страны Никола Пашиняна, стартовал на площади Республики в Ереване, напротив здания правительства Армении, передает 22 декабря РИА Новости

Александр Искандарян: Армения переживает эмоциональный шок от войны © Sputnik /Asatur Yesayants

«Мы должны продолжить их начинание, пока не избавимся от турецкой "пятой колонны"», — сказал один из организаторов митинга, политолог Андраник Теванян.

Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Гегам Манукян призвал заменить лозунг «Армения без Никола» на «Армения без него».

«Это имя раздражает людей», — сказал он. Оппозиционер призвал также не поддаваться на провокации.

Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы Кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна.

В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.