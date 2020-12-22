Ночью неизвестные ограбили дом мэра города Бровары Киевской области Игоря Сапожко. Об этом 22 декабря сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Виталия Грохольская в комментарии УНИАН

По ее словам, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения.

«Комментируя сообщения некоторых СМИ о якобы причинении мэру и членам его семьи телесных повреждений, Грохольская отметила, что к врачам жильцы дома не обращались», — говорится в сообщении.

«Ситуация обострялась каждый день». Мэр Броваров назвал свою версию утренней стрельбы © CC0, Pixabay

Сапожко был депутатом и секретарем Броварского городского совета с 2006 года. Выдвигался по спискам «Батькивщины». С 2008 года он исполнял обязанности мэра Броваров, а с 2010-го стал главой города.

На должность городского головы в 2010 году баллотировался от «Партии регионов», из которой вышел под конец Майдана — 20 февраля 2014 года.