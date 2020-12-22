По ее словам, преступление совершили несколько человек. Они проникли в помещение, связали жильцов дома и забрали деньги и ювелирные украшения.
«Комментируя сообщения некоторых СМИ о якобы причинении мэру и членам его семьи телесных повреждений, Грохольская отметила, что к врачам жильцы дома не обращались», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что спецоперацию по их розыску и задержанию не объявляли.
Сапожко был депутатом и секретарем Броварского городского совета с 2006 года. Выдвигался по спискам «Батькивщины». С 2008 года он исполнял обязанности мэра Броваров, а с 2010-го стал главой города.
На должность городского головы в 2010 году баллотировался от «Партии регионов», из которой вышел под конец Майдана — 20 февраля 2014 года.