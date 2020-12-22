Он напомнил, что в сентябре Сухуми закупил у России 20 тысяч доз российского препарата «Спутник V».
Прививать им отдельные категории граждан власти страны начнут уже в феврале 2021 года.
В дальнейшем республика будет закупать у Москвы новые партии вакцины «до реализации полных потребностей».
Бжазия поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Он назвал эту поддержку серьезным и важным подспорьем для республики и отметил, что только в российском военном госпитале на территории страны трудятся более 100 российских врачей, которые принимают граждан с положительными анализами на COVID-19.