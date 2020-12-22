Дорофеевой часто задают вопросы «ниже пояса», на этот раз девушки решили обсудить со своим кумиром серьезный женский вопрос о критических днях и предменструальном синдроме.
«Надюш, у тебя вообще месячных что ли нет? Ты всегда такая активная веселая. Для меня всегда загадка, как ты выступаешь во время критических дней? Когда болит живот или еще что-нибудь?» — спросила одна из фанаток артистки.
Потом к девушке присоединились и другие поклонницы Дорофеевой с аналогичным вопросом. Солистка ответила, что у нее, как и у всех, просто нет выбора, а самочувствие в шоу-бизнесе — не повод не работать.