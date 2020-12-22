Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Ковалив подала в отставку. Об этом она сообщила 21 декабря в своем Facebook

Журналист рассказала, чей голос приняли за голос Ковалив на «записях Гончарука» © Facebook Сони Кошкиной

Причины ухода Ковалив не озвучила.

Пресс-служба офиса президента Украины отметила, что Ковалив остается в команде главы государства.

«Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений», — сообщил офис в Telegram.

Ковалив была назначена на должность замглавы офиса главы государства в сентябре 2019 года.