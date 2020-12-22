«Я покидаю пост заместителя руководителя офиса президента. Это был невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время. И я благодарю Владимира Зеленского и каждого, с кем мы работали вместе и достигали результатов», — написала она.
Причины ухода Ковалив не озвучила.
Пресс-служба офиса президента Украины отметила, что Ковалив остается в команде главы государства.
«Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства до новых профессиональных свершений», — сообщил офис в Telegram.
Ковалив была назначена на должность замглавы офиса главы государства в сентябре 2019 года.