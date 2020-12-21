Украинская певица Анастасия Приходько поделилась с поклонниками, что вызвала своей 10-летней дочери полицейских для воспитательной беседы. Об этом артистка рассказала у себя в Instagram 20 декабря

Украинская ведущая заявила, что скучает по розовому, как поросенок, СССР © Лидия Таран/Инстаграм

«Объяснили, что мир не состоит из розовых пони, TikTok и фиалок! Вот молодцы и прям гордость за нашу полицию!» - подписала певица публикацию и прикрепили к ней фото девочки и силовиков.

Таким образом артистка поздравила правоохранителей с их профессиональным праздником, уточнив, что дочь ни в чем не провинилась, а профилактика не помешает.

«Вызывать полицию на своего ребенка… не дай бог так жить», «А меня бы послали», «Ты такая никакая мамаша, что сама не можешь к своему ребенку подход найти. Полицию она вызвала, капец», — отреагировали пользователи.

Анастасия Приходько — мать двоих детей: 10-летней Наны и 5-летнего Гордея. Помимо этого женщина является украинской певицей, в 2009 году она представляла Россию на конкурсе «Евровидение» с русско-украинской песней «Мамо».

В 2018 году исполнительница заявила о решении покинуть сцену и присоединении к команде главы партии «Батьківщина» Юлии Тимошенко. В сентябре 2019-го Приходько объявила о завершении этого сотрудничества.