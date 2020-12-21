«РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Республики Беларусь. Таким образом, Белоруссия стала первым зарубежным государством, официально зарегистрировавшим вакцину на своей территории», — отметили в фонде.
Сейчас в стране ведется работа для локализации производства вакцины.
«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.