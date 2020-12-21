Белоруссия первой из зарубежных стран выдала регистрационное удостоверение российской вакцине против коронавируса «Спутник V». Об этом 21 декабря говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций

В Казахстане стартовало производство вакцины «Спутник V» © РФПИ и Центр имени Гамалеи | РФПИ и Центр имени Гамалеи | Перейти в фотобанк Сейчас в стране ведется работа для локализации производства вакцины. «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Гамалеи. Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.