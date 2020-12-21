Служитель церкви в городе Сисиан Сюникской области Армении отказался пожимать руку премьеру страны Николу Пашиняну. Трансляцию 21 декабря вел онлайн-ресурс para.tv

Пашинян может уйти в отставку на праздниках © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Сейчас возле другого города Сюникской области — Гориса — проходит акция протеста противников Пашиняна, они перекрыли участок автодороги и называют премьера виновным в подрыве безопасности Сюника.

Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.