На кадрах видно, как Пашинян поставил свечу в церкви и, подойдя к священнику, протянул руку для приветствия. Однако тот отказался от рукопожатия и жестом попросил премьера покинуть храм.
Сейчас возле другого города Сюникской области — Гориса — проходит акция протеста противников Пашиняна, они перекрыли участок автодороги и называют премьера виновным в подрыве безопасности Сюника.
Ранее в армянском МИД заявили, что Армения и Азербайджан уточнили пункты дислокации временных боевых позиций согласно трехстороннему соглашению о перемирии в Карабахе. В ведомстве заявили, что уточнение позиций связано с необходимостью демаркации части границы с Азербайджаном после того, как под контроль Баку отошли ряд территорий, ранее входивших в состав Нагорно-Карабахской Республики и граничащих с Арменией. Жители приграничных населенных пунктов Сюникской области считают, что дислокация новых боевых постов азербайджанской армии угрожает их безопасности.