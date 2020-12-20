Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу еще месяц назад передала списки удерживаемых лиц, которых намерена обменять, а представители ДНР и ЛНР до сих пор этого не сделали. Об этом глава киевской делегации Леонид Кравчук сообщил 20 декабря, передает РИА Новости

ДНР обвиняет Киев в срыве обмена пленными © РИА Новости, Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк Борису] Грызлову, к представителям ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.), чтобы они подали списки на обмен удерживаемыми лицами. Как можно говорить про обмен, если нет даже поданных списков?» — заявил Кравчук.

По его словам, после этого обмена, к которому Украина подготовила 11 человек, должен будет пройти заключительный обмен удерживаемыми лицами, который планируется провести по формуле «всех на всех».

Также Кравчук добавил, что до конца 2020 года заседаний ТКГ или каких-либо отдельных подгрупп не будет.

Первый за два года обмен удерживаемыми лицами прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ЛДНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена.

Первый в этом году обмен состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек республикам Донбасса. В начале декабря Кравчук заявил, что очередной обмен до конца этого года не состоится.