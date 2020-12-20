Британцы начали массово покидать Лондон после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в городе максимальных ограничений из-за быстрого распространения коронавируса. Об этом 19 декабря сообщает Daily Mail

Более опасный вид коронавируса обнаружен в Великобритании © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили, создав огромные пробки.

Издание отмечает, что о соблюдении социальной дистанции в транспорте не может быть и речи из-за массового скопления людей, собравшихся в переполненных вагонах поездов. Некоторые маршруты из Лондона уже отменены.

Центральные улицы британской столицы также погрузились в хаос в субботу вечером, поскольку у жителей оставалось всего несколько часов, чтобы купить рождественские подарки, прежде чем в полночь магазины закрылись.

Джонсон объявил о введении с 20 декабря максимальных ограничений в Лондоне и юго-востоке Великобритании из-за быстрого распространения коронавируса. Будут закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и спортзалы. При этом местным жителям рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости. Также им будет запрещено встречаться на Рождество с друзьями и соседями.

В начале недели министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма.