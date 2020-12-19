Влияние России на постсоветском пространстве возросло из-за недостаточного внимания к бывшим советским республикам со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал бывший посол США в РФ, профессор Стэндфордского университета Майкл Макфол

Николай Злобин: При Байдене США значительно усилят свой интерес к постсоветскому пространству © РИА Новости, Нина Зотина

По его словам, США не были вовлечены в разрешение политического кризиса в Белоруссии и в замороженные конфликты в Грузии и Молдавии.

Дипломат утверждает, что в Средней Азии также хотели бы большего американского присутствия в регионе, основываясь на собственном опыте общения с лидерами этих стран.

Майкл Макфол полагает, что при новом президенте США Джо Байдене политика США на постсоветском пространстве изменится, что по его словам, позволит республикам испытывать меньшую зависимость от России.