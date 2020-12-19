«Так как США оказались не вовлечены в процесс на постсоветском пространстве, Владимир Путин стал играть там большую роль, чем раньше. Хорошо ли это или плохо, но, как вы знаете, он способствовал прекращению войны между Арменией и Азербайджаном. Нас же там не было, несмотря на то, что Минская группа должна была быть вовлечена», — сказал Макфол.
По его словам, США не были вовлечены в разрешение политического кризиса в Белоруссии и в замороженные конфликты в Грузии и Молдавии.
Дипломат утверждает, что в Средней Азии также хотели бы большего американского присутствия в регионе, основываясь на собственном опыте общения с лидерами этих стран.
Майкл Макфол полагает, что при новом президенте США Джо Байдене политика США на постсоветском пространстве изменится, что по его словам, позволит республикам испытывать меньшую зависимость от России.