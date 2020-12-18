Украинский певец и композитор Иван Дорн известен не только хитами «Ненавижу», «Не надо стесняться» и «Стыцамэн», но и своей любовью к эпатажу. На днях в сети Instagram артист в очередной раз шокировал своих поклонников видео, где он ест

Могилевская надела шубу и превратилась в Киркорова - видео © Facebook, Наталья Могилевская

«Ваня, остановись!», «Реклама водоотталкивающих усов?», «Бульон от пельменей 100%», «Волосы волшебные, в бульоне не тонут», «Есть взлет, а есть падение. Иван, ты в моих глазах упал», «Когда вкус вернется, буду так же есть еду!» — написали пользователи.

Однако несмотря ни на какие странности Дорна, создатели новых серий мультфильма «Ну, погоди!» предложили ему написать музыку к их рисованному сериалу.