Дорн показал подписчикам, как ест прямо во время рабочего процесса: в наушниках и сидя за ноутбуком. Однако удивило людей совсем другое: пищу певец поглощал в старом русском стиле — отпивая из блюдца.
«Ваня, остановись!», «Реклама водоотталкивающих усов?», «Бульон от пельменей 100%», «Волосы волшебные, в бульоне не тонут», «Есть взлет, а есть падение. Иван, ты в моих глазах упал», «Когда вкус вернется, буду так же есть еду!» — написали пользователи.
Однако несмотря ни на какие странности Дорна, создатели новых серий мультфильма «Ну, погоди!» предложили ему написать музыку к их рисованному сериалу.